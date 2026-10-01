Jordan Bardella : « Je n’ai rien contre les juifs, j’ai un ami banquier »

« Je ne suis et ne serai jamais antisémite… et je vous le prouve ! », a déclaré ce mercredi Jordan Bardella lors d’une conférence de presse en exhibant sur son portable la photo de Luc Mongrain, banquier d’affaires à la Banque Postale. « Cet homme est mon ami. Ne vous fiez pas à son absence de nez crochu, de doigts palmés ou de cornes, il s’agit bien d’un juif dans la plus pure tradition hébraïque », poursuit-il en faisant défiler plus de cinquante photos de l’homme avec son index. « Qu’on arrête donc de me dire que je suis antisémite. J’aime encore plus les juifs que les juifs aiment l’argent. C’est dire ! », conclut-il sous les applaudissements nourris de ses militants.

Face aux réserves de la gauche, Jordan Bardella en a profité pour dévoiler sur son compte X personnel plusieurs photos visant à écarter pour de bon tout soupçon d’antisémitisme. Tout d’abord, un poster accroché au-dessus de son lit représentant les gobelins de l’univers de Harry Potter surmonté de ces quelques mots « Best regards, J.K. Rowling ». Également, le livre « Seconde Guerre Mondiale : 10 juifs qu’il FALLAIT sauver ». Enfin, une photo de la jaquette du film La vie est belle accompagnée de la légende : « Certainement mon film de science-fiction préféré ».

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le président du Rassemblement national se retrouve à devoir se justifier de ne pas être problématique puisqu’en juillet dernier, il s’était défendu d’être profondément raciste en affirmant « prendre toujours Donkey Kong à Mario Kart ».

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