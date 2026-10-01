Société
Pour ou contre les violences policières
POUR
Donovan, de Carnac
Quel plaisir de voir des policiers se donner à fond dans leur job, quitte à sortir un peu des sentiers battus. Voilà le genre d’initiative que je veux dans ma boîte.
Lucienne, de Cholet
Quand un policier se défoule sur quelqu’un de plus faible, cela me rappelle mon mari décédé, quand il rentrait ivre à la maison. Je suis pour.
Dimitri, de L’Hay-les-Roses
Pour. J’aime quand les policiers abattent les conducteurs qui font un refus d’obtempérer. Cela me réconforte dans ma vie merdique.
CONTRE
Gwendal, de Sèvres
Je suis contre parce qu’il y a des choses plus urgentes, comme le tri sélectif.
Dorothée, de Louveciennes
Je suis contre, alors que je ne suis ni arabe ni noire. Je suis une belle personne.
Mohammed, de Douai
J’ai été tabassé dans un commissariat en 2017 et j’en garde un souvenir mitigé. Plutôt contre.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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