Pour ou contre les violences policières

POUR

Donovan, de Carnac

Quel plaisir de voir des policiers se donner à fond dans leur job, quitte à sortir un peu des sentiers battus. Voilà le genre d’initiative que je veux dans ma boîte.

Lucienne, de Cholet

Quand un policier se défoule sur quelqu’un de plus faible, cela me rappelle mon mari décédé, quand il rentrait ivre à la maison. Je suis pour.

Dimitri, de L’Hay-les-Roses

Pour. J’aime quand les policiers abattent les conducteurs qui font un refus d’obtempérer. Cela me réconforte dans ma vie merdique.

CONTRE

Gwendal, de Sèvres

Je suis contre parce qu’il y a des choses plus urgentes, comme le tri sélectif.

Dorothée, de Louveciennes

Je suis contre, alors que je ne suis ni arabe ni noire. Je suis une belle personne.

Mohammed, de Douai

J’ai été tabassé dans un commissariat en 2017 et j’en garde un souvenir mitigé. Plutôt contre.

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