Suite au succès de la messe du Pape, la place de la Concorde accueillera la prochaine fête de l’Aïd  

« La fête pour la venue du Pape était si belle, que j’ai décidé que la communauté musulmane méritait, elle aussi, sa fête dans les rues de Paris ! ». C’est par ces mots qu’Emmanuel Macron a annoncé en conférence de presse que la prochaine fête de l’Aïd aurait lieu place de la Concorde et sur les Champs Élysées. « Avec tout l’immobilier et les boutiques qui appartiennent au Qatar, les Champs Élysées sont déjà une avenue à consonance musulmane ! » a lâché le président, euphorique.

En privé, Emmanuel Macron voit grand : « Je vois déjà l’immense prière avec tous ces tapis sur les Champs ! On installera le muezzin en haut de l’Arc de triomphe ». Le président envisage également une montagne de cadeaux pour les enfants, sous l’Obélisque, ainsi que des stands de couscous, de bouzelouf et de bekboukas dans le jardin des Tuileries. Quant au sacrifice du mouton : « Pourquoi ne pas le faire directement à l’Élysée ? J’adore le tripes de mouton » s’enflamme-t-il auprès de ses proches.

Mais alors pourquoi une telle hâte côté Elysée ? Selon l’éditorialiste politique Jean-Michel Apathie, la raison est avant tout électorale : « La raison est avant tout électorale ! C’est un pied de nez au RN et à LFI et une façon de passer pour ‘ouvert’, après des années de politiques discriminatoires de Bruno Retailleau, Laurent Nuñez et Gérald Darmanin. En vérité, musulmans, chrétiens ou juifs, pour Emmanuel Macron, les Français restent avant tout des gueux »

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