Hi-Tech
Boston Dynamics présente son nouveau robot capable de pleurer sous la douche
Une étape de plus a été franchie dans la création de robots de plus en plus humains. Reportage.
Le 8 août dernier avait lieu la célèbre CyberTech Fest 2025 à New-York. L’occasion pour Boston Dynamics de présenter son tout nouveau modèle de robot humanoïde : Patrick©. Un prototype époustouflant, ambitieux et plus vrai que nature qui a réalisé une petite démonstration de ses nouvelles capacités face à une foule en délire. “Patrick© est sans aucun doute notre robot le plus humain conçu à ce jour !” s’est exclamé Marc Raibert, le PDG de Boston Dynamics, avant de lui tendre un avis d’imposition à remplir dans la foulée. Une demande poussant immédiatement le robot à s’accroupir, puis à se rouler en boule, avant de sangloter de toutes ses forces sous un jet de douche puis d’exploser violemment.
S’il n’en est encore qu’au stade de prototype, Patrick© s’annonce déjà comme une petite révolution dans le milieu de la robotique. Conçu avec un mélange de Titanium et d’alliages Ti-Al-V parfaitement inoxydables, Patrick© affiche également une autonomie de 72 heures lui permettant de pleurer pendant 3 jours sous la douche et ce, sans jamais rouiller. Totalement waterproof, il est également équipé du processeur révolutionnaire “D’Prime – 8 cœurs brisés” et de hauts parleurs Dolby Surround Laser M3X9 cachés sous son plexus lui permettant de pousser plus de 70 sanglots réalistes par minute, et ce, dès son réveil. Un compagnon indispensable pour déléguer sa déprime du dimanche soir, toutes ses angoisses existentielles ou bien le simple fait d’être Richard Anconina.
2025 marque l’émergence de modèles de plus en plus humains dans des secteurs variés puisqu’au cours du même événement, la firme SexoBot a également dévoilé Martha©, son robot sexuel capable de refuser un rapport en prétextant simplement une migraine.
