20 ans plus tard, Antoine de Maximy retrouve le pass de son immeuble et part dormir chez lui

“Ça fait des années que je le cherchais !” exulte Antoine de Maximy en brandissant triomphalement un vieux morceau de plastique vert. “Fini de devoir partir à l’autre bout du monde pour squatter une yourte, un hamac miteux ou la chambre d’ami d’un pégu en sarouel ! Ce soir, c’est officiel : j’irai dormir chez moi !” conclut-il avant de faire un bras d’honneur et de s’enfuir en taxi.

Une heureuse découverte qui ouvre de nouvelles perspectives au célèbre journaliste. Toujours armé d’une caméra épaule, Antoine de Maximy travaillerait ainsi actuellement sur une toute nouvelle émission sobrement intitulée “J’irai dormir dans mon clic-clac” : un road trip de 40 minutes entre sa cuisine et sa chambre pendant lequel on le verrait manger une cuisse de dinde, un yaourt aux pêches, prendre une douche, se brosser les dents, puis dormir pendant 8 heures.

“Il faut vivre avec son temps” nous confie joyeusement Yves Darondeau, producteur de l’émission. “Tous ces milliers de kilomètres parcourus en avion, c’est plus possible en 2023. Là au moins il ne bouge plus et puis, maintenant qu’il a de nouveau accès à sa penderie, il va enfin pouvoir changer de chemise ! C’est quand même pas du luxe! »

Photo : BFMTV