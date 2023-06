Sécheresse : le gouvernement conseille aux Français de s’hydrater avec leur salive

« Dans les situations de crise, il faut savoir privilégier l’effort individuel » a expliqué sur BFM TV ce matin Christophe Béchu avant d’ajouter : « Les Français ont su le faire pendant le Covid et cet hiver face à l’augmentation du prix du gaz, je leur fais confiance aussi sur ce sujet-là et je leur conseille de stocker de la salive puis de l’avaler par petites gorgées pour bien s’hydrater. » Alors qu’on lui demandait quelles mesures le gouvernement allait prendre et si c’était son rôle de se contenter de dire aux Français ce qu’il fallait faire, le ministre s’est agacé et a tempêté : « L’important, c’est de faire preuve de bon sens. Il faut aller chercher l’eau là où elle se trouve, c’est-à-dire dans le gosier des citoyens ! »

Ne pas abuser de l’eau

Le ministre de la Transition écologique a d’ailleurs rappelé que le gouvernement préparait toute une « batterie de mesures » pour lutter contre le dérèglement climatique, à commencer par la distribution gratuite d’un éventail par foyer pour remplacer la climatisation, qui sera interdite à partir du 30 juin. Il a enfin invité tous les Français à privilégier cet été les boissons comme le Mojito, le Pastis, la bière, le rosé et le Spritz et à « consommer l’eau plate avec modération car ça a quand même un goût assez dégueulasse, il faut bien le dire. »

