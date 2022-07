Gaël Monfils n’est plus qu’à 21 titres en Grand Chelem de Novak Djokovic

C’est maintenant officiel. Gaël Monfils n’est plus qu’à 21 victoires en Grand Chelem et 32 finales de Novak Djokovic. « C’est encore jouable, c’est vraiment dommage que j’aie été blessé au pied, j’avais de bonnes chances de faire quelque chose cette année » a déclaré le Français peu après la victoire finale du Serbe. La compétition est plus serrée que jamais entre les quatre joueurs qui dominent le circuit. Bien malin qui pourra deviner quel tennisman restera dans l’histoire en tant que recordman de victoires en Grand Chelem entre Nadal (22), Djokovic (21), Federer (20) et Monfils (0). Même si le chemin est encore long, Gaël reste en tout cas confiant : « Je me sens encore bien physiquement donc je pense qu’entre nous quatre, ça va se jouer à rien ».

Confiance et lucidité

Malgré sa foi en l’avenir, le Français a exprimé quelques regrets : « Si j’avais été plus régulier en revers, moins souvent blessé, plus proche de ma ligne de fond, plus doué en amortis et au filet et doté d’un vrai mental, je suis convaincu que les choses auraient pu être différentes ». Mais cela n’entache nullement sa motivation. « Je peux jouer encore six ans, si je fais le Grand Chelem chaque année, ça me fera 24 titres donc j’ai même de la marge », a expliqué Le Parisien.

La performance de Gaël n’est pas sans rappeler celle d’un autre Français, le pilote de formule 1 Romain Grosjean, qui est désormais à 103 victoires en Grand Prix de Lewis Hamilton.