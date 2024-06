Roland-Garros invite le public à ne siffler que les interventions de Nelson Monfort

Après avoir été pointé du doigt par la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, et le joueur belge David Goffin, le public de Roland Garros va enfin pouvoir exprimer toute sa haine librement et sans représailles lors des interventions de Nelson Monfort. Une décision prise ce matin par la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo. “Le public parisien a trop de haine en lui-même. Pour éviter que les spectateurs invectivent les joueurs, on a pris la décision de les laisser s’exprimer pendant les interventions de Nelson Monfort”, explique Amélie Mauresmo en conférence de presse. “Ils pourront le traiter de tous les noms et dans toutes les langues et lui jeter des objets de moins de 200gr dessus”. On ne sait pas si Nelson Monfort a donné son accord, mais depuis cette annonce, ses interventions sont programmées toutes les 20 minutes et ce, sur tous les cours du tournoi.

Photo : ShutterStock / Victor Velter