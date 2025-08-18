Pierre-Édouard Stérin lance une Smartbox “week-end romantique et fécondation en Dordogne”

Le cofondateur du groupe Smartbox a pensé à tout pour donner aux Français l’envie de concevoir “plus de bébés de souche européenne”, selon ses termes. Sa nouvelle box inclut un séjour de 3 jours et 2 nuits à Bergerac, en Dordogne, avec nuits en gîte rural et champagne à volonté. “L’idée était de réunir tous les ingrédients pour favoriser la conception d’un enfant : un couple, de l’ennui et beaucoup d’alcool”, explique Pierre-Édouard Stérin.

L’achat du coffret cadeau est soumis à plusieurs conditions : être de souche européenne évidemment, mais aussi être fertile. Les gamètes de tous les acheteurs seront analysés avant le départ afin de s’assurer qu’une fécondation pourra bien avoir lieu au cours du séjour. Dans le cas contraire, les clients seront sanctionnés avec une Smartbox “4 heures d’accrobranche à Châteauroux”.

Lancée il y a moins d’un mois, la box a déjà séduit de nombreux couples malgré des critères de sélection impitoyables. Le dossier de Mélodie et son conjoint a bien failli être refusé en raison des origines polonaises du jeune homme, faisant de lui un Européen de seconde zone selon le classement établi par Pierre-Édouard Stérin. “Il a finalement été considéré comme éligible grâce à son homophobie”, se réjouit la jeune femme.

Surfant sur ce succès, Smartbox proposera très prochainement un coffret “Les plus belles fêtes de France entre Blancs”.

Photo : Crédits :Stephane Grangier – Corbis / Contributeur