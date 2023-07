Un recruteur et un candidat jouent à «Qui parlera du salaire en premier ?»

Son métier, il le connaît par cœur, mais il ne se lasse pas d’interroger des candidats qu’il déniche sur Indeed. Il a accepté aujourd’hui de nous en dire plus.

« Ce que je regarde en premier chez un candidat, ce sont ses chaussures. Dans l’immobilier, il faut qu’elles soient le plus pointues possibles. » explique l’intransigeant Jean-Philippe Meyer. Jean-Philippe Meyer ne fait pas partie des recruteurs qui estiment à 76% ¹ qu’ils n’ont pas toujours clairement identifié le profil qu’ils recherchent. Jean-Philippe Meyer, il sait ce qu’il veut.

« Une fois que le candidat a réussi la première épreuve, je peux passer aux suivantes. Aujourd’hui, j’ai joué à « Qui parlera du salaire en premier ? », un classique qu’on nous apprend à l’école des recruteurs. Vous parlez de TOUT sauf du salaire : son diplôme, son attrait pour l’entreprise, ce qu’il pense des sandwichs thon-mayo, ses dernières vacances au Cap d’Agde, TOUT, sauf le salaire. Le premier qui en parle a perdu, ça veut dire qu’il est en demande, qu’il est venu pour l’argent… Et là il est cuit dans sa négo, vous voyez ? »

Mais aujourd’hui, ce recruteur expérimenté admet être tombé sur plus fort que lui. Une défaite qu’il a eu du mal à avaler : « J’ai reçu une certaine Valentine Robert. Très très forte. Elle pouvait me parler de la pluie et du beau temps, de sa passion pour Vianney et Calogéro, ou de sa recette dégoûtante de pâtes sauce samouraï maison. C’est quand elle a insisté pour me montrer des photos de ses deux enfants Balthazar et Églantine dans son portefeuille que j’ai craqué. » En effet, c’est au bout de 2h45 d’entretien et 8 cafés que Jean-Philippe Meyer, à bout de forces, demande : « Quelles sont vos prétentions salariales ? ».

“It’s a match” aurait déclaré Jean-Philippe à l’issue de l’entretien, d’autant plus que deux tiers des candidats potentiels (66% ²) estiment que la rémunération est une information trop souvent manquante dans les offres d’emploi.

1,2 Etude réalisée par Indeed et Opinion Way en Juin 2023