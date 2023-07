L’attaque à la trottinette-bélier contre le domicile d’Anne Hidalgo fait 1 blessé léger

Nouveau drame dans ce climat tendu des émeutes. Vers 1h30 du matin dans la nuit du 4 au 5 Juillet 2023, un homme cagoulé a foncé sur le domicile de la maire de Paris Anne Hidalgo, debout sur une trottinette électrique. Le choc, estimé à près de 18 km/h, a considérablement écaillé son portail. “On a entendu un petit “klong” puis plus rien” commente ce matin Anne Hidalgo au micro de France Inter. “Je ne vous cache pas que c’est très dur. Je n’arrive plus à fermer l’oeil la nuit… et puis je compte les “petites voitures embouteillées sur les quais de Seine” et là ça va mieux”

L’homme responsable de l’attentat, Vincent Millet, un auvergnat de 31 ans, a été admis aux urgences après s’être sérieusement “foulé la cheville” suite au choc. Déjà condamné pour des faits similaires, il avait déjà organisé en 2013 une attaque au segway-bélier contre le domicile d’un élu du Val d’Oise et une attaque aux rollers-bélier contre un abribus en 2016. Deux actes qui lui avaient valu respectivement 155€ d’amende et deux hématomes à l’arcade.