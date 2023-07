JO 2024 : Désistement des 6 derniers touristes qui voulaient encore venir en France

« C’est officiel, il n’y aura aucun touriste à Paris lors des Jeux Olympiques qui se dérouleront l’été prochain » : c’est par ces mots que la maire de Paris, Anne Hidalgo a annoncé dans un communiqué ce nouveau tournant historique dans l’histoire des JO.

Habitués aux voyages dans les palaces du monde entier, ces touristes (2 Indiens, 1 Belge et 3 Nord-Américains) avaient prévu un budget très confortable pour profiter de la capitale française. Hélas, en achetant leurs places pour différentes disciplines, ils ont vu leur budget réduit à néant. « On ne s’attendait pas à payer la location de notre jet privé moins chère que des places pour les huitièmes de finale d’haltérophilie féminine mais c’est le jeu » nous a confié l’un d’entre eux avant d’ajouter que « les émeutes et la capacité des Français à retourner le pays sont les véritables raisons de l’annulation. »

Rappelons que ces 6 touristes, par leur volonté de venir en France pour les JO malgré les nombreux obstacles, ont été proposés pour recevoir la Légion d’Honneur par Emmanuel Macron en personne. Même si ce dernier n’a pas réagi suite à l’annonce de leur désistement, une source nous confirme que le président blâmerait les jeux vidéo et notamment celui de Ratatouille qui créerait trop d’attentes par rapport à Paris.