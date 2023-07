La cagnotte en ligne pour le chasseur dans Bambi atteint des records

Sorti en 1942, le dessin animé Bambi continue de marquer les générations, notamment grâce à la violence d’une scène clé : la mort de la maman du personnage principal. On y voit clairement le meurtre de la protagoniste et la souffrance de son enfant mais une question reste sans réponse : et le chasseur dans tout ça ? « C’est de cette interrogation qu’est née la cagnotte » nous confie un des membres du collectif avant de souligner « la difficulté de la famille du chasseur à vivre dans des circonstances décentes et surtout dans la peur de représailles des cervidés, une race particulièrement connue pour ses attaques répétées aux humains. »

Depuis 80 ans, le monde est en émoi devant ce chef d’œuvre de Walt Disney mais ce n’est qu’aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, qu’une véritable initiative a pu être prise. En quelques jours seulement, la cagnotte atteint en effet les 253 millions d’euros.

Alors que le gouvernement ne souhaite pas se prononcer sur la mise en place d’une telle cagnotte, Jean Messiha a quant à lui déclaré sur BFM TV « Le montant est encore trop bas selon moi ».