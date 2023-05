Un chauffeur de bus suspendu pour ne pas avoir salué un autre chauffeur de bus sur le chemin

« Pour l’instant je suis suspendu, et je ne touche pas mon salaire… Je ne sais pas comment je vais m’en sortir » commente, amer, Nicolas Fromontet. « Je ne sais pas ce qui m’a pris… J’étais fatigué, j’avais envie d’un café, et quand Medhi m’a salué, et qu’il a klaxonné, j’ai fait comme si j’avais rien vu, rien entendu. Je regrette, mais la hiérarchie ne veut rien savoir. La RATP est très stricte sur ce point. Lorsqu’on est embauché, on doit jurer sur la tête de nos enfants que tout chauffeur de bus doit saluer un autre chauffeur quelles que soient les conditions : qu’il neige, qu’il vente ou que le bus soit en feu… J’ai eu un moment d’égarement et ils me le font payer cher ».

La version de Nicolas Fromontet est largement contestée par celle de l’autre chauffeur, Medhi Mechouari qui estime que son honneur a été bafoué : « Lorsqu’on est chauffeur de bus, il y a un respect à avoir envers les autres chauffeurs. Même si on ne s’entend pas spécialement bien avec Nicolas – notamment parce que je me suis tapé sa femme quand il travaillait de nuit – il y a des règles à respecter. J’ai vu son bus qui approchait, et j’ai appliqué le protocole : un signe de la main et un coup de klaxon. C’est simple, rapide, on n’a pas de questions à se poser. Il a tourné la tête et fait comme si je n’existais pas. J’ai été ridiculisé, et tous les passagers du bus l’ont très bien remarqué : ils se sont moqués de moi, et je ne me suis jamais senti aussi humilié. La hiérarchie a été immédiatement prévenue. J’espère que sa suspension est un premier pas vers son licenciement. »

Contactés, les différents supérieurs hiérarchiques de Nicolas Fromontet n’ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Mais il semble y avoir bien peu de chances pour que le chauffeur réincorpore son poste ou trouve à nouveau du travail à la RATP. Vu son profil atypique, peut-être qu’un poste dans un « bus Macron » lui conviendrait davantage ?

