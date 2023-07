Lidl propose -30% sur les articles incendiés

« Profitez-en il n’y en aura pas pour tout le monde ! » claironne Véronique Lormieux, responsable de l’opération chez Lidl France. « Il y a de belles affaires à faire, comme ces pavés de saumon qui vont de mi-cuits à bien brûlés, à seulement 11 euros, ou ces t-shirts un peu noircis et troués à 7.99 euros. Ce sont des pièces uniques alors dépêchez-vous ! »

Les clients pourront donc acheter tout ce que les émeutiers ont laissé sur place, y compris les articles provenant d’autres magasins et abandonnés dans les décombres. Malgré quelques clients insatisfaits – traités de « pisse-froids » par la direction – on apprécie majoritairement la démarche de Lidl : « Tout a un goût de cigarette, mais avec du ketchup ça passe ! Alors merci ! » selon Medhi un client régulier. Pour Olivia même constat : « J’ai 3 enfants et ils adorent les chips à la cendre et le Nutella fondu. J’ai juste peur que l’opération ne soit pas renouvelée… » Pour une fois que les pauvres ne se plaignent pas, il faut saluer l’initiative !