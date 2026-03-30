​Paris – Les animateurs du périscolaire limités à 4 Go de contenu pédophile sur leur disque dur

Pour contrer le scandale des animateurs du périscolaire, la mairie de Paris a décidé de durcir ses conditions de recrutement en vérifiant le nombre de contenus pédophiles sur les ordinateurs des candidats, comme nous le confirme le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. « Il faut de la fermeté. Au-delà 4 Go de contenus pédophiles, vous avez un profil problématique. En-deçà, on est dans une zone grise, celle du fantasme. Et cela ne présente pas un véritable danger pour les enfants. »

Dans le XIVe arrondissement, nous avons pu assister à un entretien de recrutement. Le candidat semblait bien sous tout rapport : trentenaire, bac + 5, BAFA, fait du padel tous les dimanche. Mais lors de l’inspection du disque dur, l’entretien a pris une tout autre tournure. La directrice d’école découvre 4,2 Go de contenu pédopornographique. « Je suis désolé Monsieur, à 200 Mo près on vous engageait. C’est vraiment dommage, j’adore votre énergie. Vous saluerez votre petit cousin qui a l’air très mignon. »

Depuis la mise en place de cette règle des 4 Go, la mairie de Paris déplore une chute de 80% des recrutements. « Nous sommes clairement en sous-effectif depuis qu’on recale les hommes trop attirés par les enfants », confesse une animatrice au bout du rouleau. « Nos élèves en pâtissent, ils sont laissés à l’abandon, livrés à eux-mêmes, sans surveillance, un jour il va arriver un accident. » Face à la difficulté de recruter dans le secteur de la petite enfance, la mairie de Paris envisage d’assouplir ses critères de recrutement et d’accepter les candidatures des hommes ayant fait moins d’un an de prison pour détournement de mineur.