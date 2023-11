8 ans plus tard, un enfant disparu au spectacle d’Eric Antoine réapparaît derrière une oreille

Le 16 Novembre 2015, Marine et David Bellini se rendent au spectacle “Magic Delirium” de l’humoriste-magicien Eric Antoine. Leur fils Corentin, 7 ans et demi, est appelé sur scène pour participer au numéro de clôture. Après 52 « RÉALITÉ OU ILLUSION ?!? » et 38 « TU TE CALMES !! », Éric Antoine attrape finalement l’enfant par le col avant de le jeter violemment dans un grand chapeau. “Je suis pas très magie à la base mais quand il a retourné le chapeau, l’intérieur était vide ! Vide !!” nous raconte Marine encore bouche bée. “On s’est tous levé pour l’applaudir mais c’est quand on l’a entendu crier “Merci Montargis !” puis sauter dans un Uber que je me suis rendue compte qu’il n’avait pas fait ré-apparaître Corentin « , explique-t-elle, la voix tremblante.

Pendant près de 8 ans, c’est une véritable descente aux enfers que vivent Marine et David : avis de recherche, appels à témoins, tout y passe, sans succès. Au fond du trou et prêts à baisser les bras, c’est samedi dernier que l’impensable se produit. “J’étais assis dans le salon en train de regarder La France a un Incroyable Talent quand j’ai senti quelque chose qui me grattait derrière l’oreille” raconte David encore sous le choc. “Je pensais que c’était un moustique ou ma femme, jusqu’à ce que j’entende « Papa, tu m’achètes la Switch ?!? ». C’est là que je me suis retourné et que j’ai aperçu Corentin soigneusement enroulé dans mon oreille !” poursuit-il, totalement subjugué. “Bon je sais qu’il y a un truc mais quand même ça m’a bluffé ! Ah franchement il est fort ! Bravo Eric Antoine !” exulte-t-il, avant de vomir une dame de pique dans son assiette.

Une erreur de timing de près de 8 ans qu’Eric Antoine justifie par “une qualité de réseau magique absolument merdique à Montargis”. Une histoire qui heureusement se termine bien, contrairement à celle d’Anatole Zimmerman, ce retraité de 75 ans, retrouvé mort écrasé sous le poids de ses paupières après avoir assisté à un show de Messmer.

