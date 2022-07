Essence trop chère – La patrouille de France défilera en trottinette électrique

La hausse du prix de l’essence ne frappe pas seulement les automobilistes, elle touche toutes les strates de notre société, même l’armée.

» Je fais le plein avec mon Mirage, j’en ai pour 100 000 balles à la pompe. Alors entre ça, l’assurance, le contrôle technique, et l’usure du véhicule, on s’en tire plus » déclare Régis pilote d’avion de chasse.

Une situation qui a poussé l’escadrille à trouver une solution plus économique pour la fête nationale. » C’est un peu moins spectaculaire, mais on a opté pour la trottinette électrique cette année. Mais attention, y’en a certaines qui montent à 50 quand même. Et puis là, j’ai rentré mon premier tailwhip, je peux vous dire ça envoie » nous confie un membre du fleuron de l’aviation française.

Du côté des spectateurs, forcément, la déception se fait sentir, même si certains relativisent » c’est vrai qu’on aurait voulu voir le Rafale mais bon, il reste tout de même cet avion supersonique : le président Macron. Quel fuselage, quelle rapidité d’exécution… Si seulement je pouvais faire partie de son équipage « déclare ce chômeur longue durée d’origine catalane, ex maire d’Évry, qui a préféré garder l’anonymat.