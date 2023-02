Bruno Le Maire demande aux pauvres d’être « un peu plus créatifs »

Interrogé ce matin sur les difficultés que rencontrent de nombreux ménages en raison de l’inflation ou de la crise de l’énergie, Bruno le Maire s’est montré philosophe au micro de RMC : « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour râler et un temps pour être constructif, j’invite tous les Français et toutes les Françaises à passer en phase 2. » Le ministre a également tenu à dédramatiser la situation : « Il ne faut pas céder à la peur. J’ai l’impression que les Français confondent « déclassement » et « sentiment de déclassement. » Quant à savoir si la réforme des retraites dans ce contexte était une bonne idée, Bruno Le Maire en est convaincu : « Bien sûr, c’est le meilleur moment, le travail, c’est la santé, regardez-moi, je pète le feu, j’ai encore battu mon fils ce matin au ping-pong ! »

Changer de stratégie

Le numéro 2 du gouvernement a invité les citoyens à « sortir de la sinistrose » et à « se montrer un peu plus créatifs », précisant : « les pauvres doivent se réinventer, notamment en arrêtant de s’isoler et en privilégiant davantage le travail en synergie. Il ne faut pas qu’ils hésitent à publier davantage sur Linkedin. » Puis de conclure : « J’ai l’impression qu’ils se regardent beaucoup le nombril, ce n’est pas comme ça qu’on avance, il faut être davantage tourné vers les autres. Qu’ils n’hésitent pas à prendre exemple sur moi, et tout ira bien ! »