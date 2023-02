Olivier Véran : « La retraite à 1200 euros sera garantie pour ceux qui ont commencé à travailler dès l’âge de 9 ans »

« 1200 euros brut par mois c’est une grosse somme » affirme Olivier Véran « C’est le prix par exemple d’un dîner à deux dans un très bon restaurant. Alors il est normal de faire profiter ce montant exceptionnel à ceux qui ont cru en la valeur travail toute leur vie. Les Français qui ont abandonné l’école au CE2 ou au CM1 pour aller travailler à l’usine, dans les mines de charbon ou comme cireurs de chaussures par exemple. Aujourd’hui, nous leur disons les yeux dans les yeux : vous aurez droit à 1200 euros brut. Alors soyez éternellement reconnaissants envers Emmanuel Macron, car c’est Lui qui vous gratifie de Sa munificence ».

Et pour les autres ?

Quid des Français qui ont des carrières hachées, qui ont traversé des périodes de chômage ou qui se sont arrêtés pour s’occuper de leurs enfants ? Le porte-parole du gouvernement tient là encore à rassurer : « Il faudra prendre exemple sur nos anciens qui recevaient une simple orange à Noël, et qui ne se plaignaient pas. Les Français apprendront à vivre avec peu. Sans chauffage, sans essence, une douche par mois et de la viande trois fois par an, cela n’a jamais fait de mal à personne. »

Le gouvernement a toutefois précisé que d’autres conditions pourraient être instaurées dans les jours qui viennent pour corser encore l’accès à la retraite minimale à 1200 euros (comme être né un jour de pleine lune, selon nos sources).

