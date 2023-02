Olivier Dussopt élu personnalité de l’année par Elisabeth Borne

En exclusivité sur BFM TV, Elisabeth Borne a accepté de dévoiler le tant attendu classement annuel de ses personnalités préférées. Pour elle, « il n’y a pas photo : le meilleur, c’est Olivier ! ». Selon la Première ministre, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion de France est « avant tout un homme de dialogue, toujours à l’écoute, qui a su autant se faire aimer des syndicats que des citoyens français. » Puis d’ajouter : « Il a une parole libre et déteste, comme moi, les éléments de langage. Cet ancien membre du PS, opposant d’Edouard Philippe avant de rallier son gouvernement et à l’époque farouchement hostile à la réforme des retraites est surtout un homme de conviction. »

Dans l’histoire

Elisabeth Borne a enfin insisté sur « l’impact mondial » d’Olivier Dussopt qui « rayonne à l’international » et « qui marquera l’Histoire de France, comme Franck Riester ou Myriam El Khomri ». Cet épisode n’est pas sans rappeler l’année 2013, au cours de laquelle le ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon avait été élu personnalité de l’année par Jean-Marc Ayrault.

Photo : By Pierre Antoine – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54952008