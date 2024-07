Le NFP toujours à la recherche du Premier ministre idéal qui sera refusé par Emmanuel Macron

Les leaders de gauche n’en finissent plus de se réunir. Leur but ? Que le candidat qu’ils proposeront à Matignon rassemble un maximum de critères dont le chef de l’État ne tiendra aucun compte. « Il faut que ce soit un homme ou une femme de conviction, capable de porter des mesures de justice sociale et de progrès qui ne seront jamais acceptées par les autres groupes » explique Marine Tondelier. Raphaël Glucksmann ajoute : « C’est également très important que ce soit quelqu’un de rassembleur, ouvert au dialogue afin de pouvoir discuter avec les autres forces en présence sans jamais être écouté. »

Un président à l’écoute

Du côté d’Emmanuel Macron on dément vouloir imposer une personnalité plutôt issue du centre droit : « J’attends avec grand intérêt la suggestion ridicule et démagogique du Nouveau front populaire. » Pour preuve de sa bonne foi, le président annonce qu’il se laissera « une semaine avant de répondre, le temps que Xavier Bertrand se décide à devenir chef du gouvernement. » Quant aux futures réformes que la gauche souhaite mettre en place, Emmanuel Macron assure, une broyeuse à la main : « J’ai hâte qu’on me les envoie. »