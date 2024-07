Emmanuel Macron : « Je vous ai compris. C’est pourquoi je nomme Bruno Le Maire Premier ministre. »

« Chères Françaises, chers Français, je voulais vous dire ce soir que je vous ai compris et que je saurai tenir compte de ce résultat » a déclaré le chef de l’État avant d’ajouter : « C’est pourquoi je vais changer de façon de gouverner et me montrer plus proche de vous. Dans cette perspective, j’ai choisi de nommer un nouveau Premier ministre proche du peuple et très attaché aux idées de justice sociale et de partage des richesses, à savoir Bruno Le Maire. » Puis de conclure : « J’accélèrerai également la mise en place de la réforme des retraites et celle de l’assurance chômage. »