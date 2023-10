Le pays tout entier décide d’acheter un voilier et de se casser au plus vite loin de tout ça

“Non, c’est bon, allez hop, on se casse” a commenté Alice en lisant les dernières infos sur son téléphone, avant d’aller sur un site de vente d’acheter un voilier de 11m et de commencer les procédures de déménagement. Même son de cloche chez Camille, 40 ans, qui vient d’acheter un catamaran à l’instant. “On va aller le plus loin possible et sans radio et télé, voilà, c’est plus possible, maintenant vous comptez rester dans mon chemin ou vous m’aidez à faire les cartons ?” a-t-il demandé à notre journaliste.

“Oui c’est peut-être la solution facile mais bon, là, plus possible, monde de merde, on va aller tous vivre à poil sur nos bateaux, démerdez-vous” ajoute un autre avant d’être immédiatement pris dans un embouteillage de presque 6000 voiliers sortant de la rade de Brest.

Photo Pixabay