Le prix Nobel de littérature attribué à un graffiti sur un mur de toilettes d’un bar de Rennes

“Enivrez-vous ! / TA GUEULE ”. Telle est la phrase qui a retenu l’attention du jury cette année. “Nous étions de passage à Rennes dans la rue de la soif et certains d’entre nous sont allés prendre une bière ou deux ou trois. En allant aux toilettes, nous sommes tombés nez à nez avec ce monument de la littérature française qui nous a immédiatement submergé” a raconté le président du jury, visiblement très ému. “On ne peut qu’applaudir la personne derrière ces lignes qui résument en quelques mots toute la condition humaine, le poids de l’existence et sa finalité face à l’éternité” souligne un autre membre du jury. “Si peu de mots pour résumer l’insoutenable légèreté de l’être montre combien l’auteur a une excellente compréhension de la dialectique et la linguistique pour arriver à une synthèse maximale de la compréhension globale” ajoute encore un autre. « Ce qui touche c’est la révolte face à un ordre péremptoire et absolutiste, toute la condition humaine est ici résumée ».

L’auteur des lignes à encore trois mois pour se faire connaître auprès du jury faute de quoi le prix ira au second lauréat, à savoir Bruno Le Maire.