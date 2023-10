Il éclate de rire devant une pub Sosh

Arnaud a tout du trentenaire classique, pourtant ce qui lui est arrivé mardi dernier sort de l’ordinaire : « C’était le soir, je zappais et puis je suis tombé sur une pub Sosh. Je m’y attendais pas du tout, mais j’ai été plié. Ça m’a flingué, par terre ! Vous savez là quand ils n’arrivent pas à prononcer ‘je suis passé zez Sosh’ ah vous voyez moi non plus j’y arrive pas ! Franchement, c’est énorme » lâche Arnaud, dans un éclat de rire.

Un rire pas si communicatif car cette franche rigolade n’a pas été du goût de son entourage, comme nous le confirme Alexandre, sa petite amie : « J’étais dans la chambre en train de bouquiner quand je l’ai entendu hurler dans le salon. J’ai eu peur, je suis venu en courant et je l’ai retrouvé hilare, les larmes aux yeux, à ne plus pouvoir parler, à me pointer l’écran. Quand j’ai vu que c’était une pub Sosh, j’ai été profondément choquée. Je reconnais que depuis ça a cassé quelque chose dans mes sentiments pour lui ».

Conscient que son sens de l’humour le place désormais à la marge de la société, Arnaud persiste et signe : « Après je suis allé voir les autres sur internet. Et je suis désolé, mais la version avec les joueurs de l’équipe de France, ou l’autre avec la marionnette qui fait comme s’il y avait un bug dans la télé… mais c’est énorme ! Des barres sans déconner ! Ah je sais pas qui se cache derrière ces pubs, mais eux ils me tuent ! » termine Arnaud, pris d’un nouveau fou rire.