Contrairement à ce qu’ils racontent, la soirée d’hier n’était pas si « ouf » que ça

Baptiste est désemparé, il n’a pas pu venir hier à l’anniversaire de Maxime : « J’étais cloué au lit, grosse grippe je pense. Cette aprèm ça va mieux, mais j’ai eu tout le monde au téléphone et apparemment la soirée était ouf. Je suis dégoûté » soupire le jeune homme.

Alexa, présente à cet anniversaire, reconnaît que : « en vrai c’était non plus ouf. Au début c’était sympa, on a bien rigolé, il y avait des amuses-bouches, mais très vite les gars ont commencé à trop boire. Les blagues sont devenues graveleuses. Les débats politiques sombraient dans le complotisme… Une certaine idée de l’enfer. Mais bon je vais pas dire aux autres que j’ai perdu mon samedi soir, c’est mort ».

Même son de cloche chez Mathieu : « Hier soir ? Ouai c’était ouf !…. enfin non en fait… Certains ont pris des produits et ne prononçaient plus aucune phrase intelligible. Une de mes potes s’est mise à pleurer car elle venait de se faire larguer. Plus personne ne faisait attention à la musique, ils ont passé Disco Maghreb de DJ Snake en boucle. Pire, un autre ami a annoncé qu’il allait se marier ! Si c’était à refaire ? Je resterai au lit ». Contacté par nos soins, Maxime, dont c’était l’anniversaire, ne se souvient, lui, plus de rien : « J’ai dû m’endormir sur mes toilettes vers 23 heures… mais apparemment les gens ont kiffé, c’est le principal ! »