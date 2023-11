Uno – Le jeu annonce l’arrivée d’une carte 49.3 pour contrer un +4

Les joueurs en rêvaient, Uno l’a fait ! Désormais pour contrer les infâmes +4 de vos amis, vous pourrez sortir une carte 49.3 qui annule tout. “C’est une super nouvelle, en tant que Français addict au Uno, je dis merci Mattel”, nous raconte Eliott, un aficionado fou de joie. La société de jeu Mattel a expliqué en conférence de presse, vouloir adapter au mieux leur jeu au quotidien de ses joueurs. Ainsi, la carte 49.3 ne sera disponible qu’aux jeux édités en France. “Le 49.3 est un pur produit français”, explique Enguerrand Portier, attaché de presse de Mattel. “On trouvait ça normal d’offrir au peuple les mêmes pouvoirs que ceux qui les gouvernent. Et pour plus de réalisme, nous en avons glissé une vingtaine dans le paquet”. A la question de savoir si cette carte ne risque pas d’enlever le plaisir aux joueurs et de fausser la partie, la société est formelle : “Non, car il ne s’agit que d’un jeu et puis c’est pas comme s’ils pouvaient utiliser cette carte dans leur vie de tous les jours”, conclut-il en riant.