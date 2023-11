Il profite du brainsto dans l’open space pour se focus sur la strat corpo et finit son bench juste avant la deadline

Martin V., 22 ans, est Chief Assistant Marketing Projects Executive Trainee Advisor Officer dans une startup lyonnaise. Malgré son jeune âge, son chef, le Chief Marketing Projects Executive Trainee Advisor Officer, lui donne de plus en plus de responsabilités pour l’impliquer dans les projets de la boîte, ce qui n’est pas pour déplaire à Martin. “Depuis quelques semaines, grâce à mes insights, on me confiait de plus en plus d’inputs”, nous explique-t-il. “Donc quand on m’a confié le bench de la strat corpo, j’étais trop content”. Martin s’est donc vu confier la mission de pondre le bench de la nouvelle strat’ marketing corpo de la boîte. Une mission réalisée avec succès grâce aux brainstos organisés dans l’open space. “Ca m’a permis d’être focus sur le pitch pour proposer la strat’ de dev full-stack la plus pertinente. C’était chaud niveau deadline, mais j’y suis arrivé”.

Suite à ce succès, Martin s’est vu confier une nouvelle mission par sa boîte : gérer l’onboarding des nouveaux leads de growth hacking de la boîte.

