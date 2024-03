Il tape “Achat SUV 5 places” dans Ecosia

À 33 ans, Alex Janeiro a toujours eu à cœur de protéger la planète. Voilà pourquoi, lorsque lui vient l’idée de changer de véhicule, il décide d’utiliser le moteur de recherche Ecosia pour commander un Dacia Duster 4 cylindres Diesel, 5 places, 4 roues motrices, 18 pouces, pneus crantés, rainures à vif, vitres teintées, phares xénon et coffre de 475 L. Un véhicule puissant et tout terrain qui permettra, grâce au clic éco-citoyen d’Alexandre, de planter un magnifique tilleul en pleine forêt de Fontainebleau.

“On n’a qu’une seule planète et il faut en prendre soin” déclare Alex au volant de son bolide en appuyant sur l’accélérateur pour faire vrombir les 1,5 tonnes de tôles. « C’est peut-être une goutte d’eau dans l’océan mais grâce à cet arbre, c’est tout notre air qui deviendra un peu plus respirable, et ça, ça fait du bien » poursuit-il, avant de démarrer en trombe, de faire 6 burns sur son parking puis de filer vers le lointain dans un épais nuage opaque.

Un nouveau héros du quotidien qui ne compte pas s’arrêter là pour protéger la planète puisqu’il aurait depuis arrêté de jeter ses cigarettes électroniques par terre, supprimé les 2800 mails non lus de Greenpeace dans sa boîte mail et remplacé toutes les ampoules de son jet privé par des ampoules basse consommation.