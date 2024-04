Après TikTok Lite, la commission européenne envisage l’interdiction de Copains d’Avant

Il est reproché au site de provoquer une très forte addiction pour les personnes âgées de plus de 60 ans avec de gros problèmes psychologiques à la clé et propager des clichés sur la modes des années 80 et 90. “Mon père ne décroche plus de ce site depuis qu’il a découvert, il passe son temps à chercher ses camarades de classe et ne me parle plus” raconte Sonia dont le parent a dû suivre une cure de désintoxication internet. Même son de cloche pour cet expert qui de son côté note les photos de classe assez laides qui pullulent sur ce site qui peuvent occasionner des résurgences de modes auxquels l’œil humain n’est peut-être pas préparé. “Si nous ne faisons rien, nous serons envahis demain de bombers, doudounes multicolores ou pulls Poivre Blanc, c’est ça que vous voulez ???” a-t-il hurlé en empoignant notre reporter et en le secouant par les épaules.