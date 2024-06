X – Après le porno et les contenus violents, Elon Musk autorise les sketchs des Chevaliers du Fiel

C’est un phénomène inquiétant qui semble prendre de l’ampleur sur le réseau social X. Depuis plusieurs jours, près d’1 internaute sur 3 déclare tomber régulièrement sur des vidéos inappropriées et particulièrement choquantes. “J’étais en train de me balader tranquillement sur l’appli quand soudain je suis tombé sur un sketch des Chevaliers du Fiel.” raconte Valentin, encore sous le choc. “J’ai immédiatement scrollé d’un coup sec, mais au lieu de passer à autre chose, c’est un extrait du film « Les Municipaux » qui a atterri sur ma timeline.” poursuit-il en tremblant de tout son corps. “Depuis j’ai désinstallé l’application mais les images continuent de tourner en boucle dans ma tête. J’ai bien tenté de les chasser en tapant « Gérald Darmanin nu » dans Google mais ça n’a pas suffi.” conclut-il avant de mettre sa tête dans les mains et d’éclater en sanglots.

“En l’espace de trois jours, on a assisté à une recrudescence de contenus absolument monstrueux sur la plateforme comme des sketchs des Chevaliers du Fiel, mais également l’intégrale de Mado la Niçoise, tous les spectacles de Jeff Panacloc ou encore le film « Les Bodin’s en Thaïlande »” s’insurge Laurent Douty, directeur du Centre de Prévention du Numérique (CPN). Un défilé d’images atroces, cauchemardesques voire carrément gênantes qui d’après lui ne semble pas prêt de se calmer. “Quand on sait que 85% des jeunes de moins de 13 ans ont déjà été exposés à un sketch des Frères Taloche ou à un film sur l’élève Ducobu… On se dit que c’est pas demain la veille qu’on enrayera ce fléau…”

De son côté, Elon Musk a déclaré défendre avant tout une liberté d’expression “totale” et “sans complexe”. Une décision qui fait aujourd’hui polémique après qu’un adolescent se soit filmé en rejouant les répliques “cultes” du film “Les Tuches 4”. Un appel à l’aide qui aura duré près de 20 minutes avant que les modérateurs de la plateforme décident enfin de couper le live et d’envoyer une équipe de secours au domicile du jeune homme.