Horoscope du 20 juin 2022

Bélier : Vous foutrez le feu à l’immeuble dans lequel vous travaillez. Vous regarderez les flammes s’élever dans la nuit et pousserez un rire de déséquilibré. Attention.

Taureau : Si vous êtes une femme, on vous traitera de « cruche » comme dans « Oh mais qu’elle est cruche celle-là ! ». Si vous êtes un homme, vous vous ferez voler votre voiture par un ado débrouillard qu’on surnomme « Gueule d’ange ». Si vous êtes non-binaire, vous mangerez un kebab sauce algérienne.

Gémeaux : Vous parlerez de sanibroyeur toute la semaine. Trouvez-vous un autre hobby.

Cancer : Si c’est la semaine de votre anniversaire, vous recevrez un kit anti-dépression de Tibo Inshape (avec un mug « bouge-toi connard »).

Lion : L’hologramme de Jean-Luc Mélenchon vous suivra partout cette semaine (même aux toilettes). Il critiquera tout ce que vous faîtes et vous ne pourrez rien contre lui, car il n’a pas d’existence physique.

Vierge : Vous ferez une reprise techno du titre « Le p’tit beur » du chanteur Rachid (1986), mais Pascal Praud vous mordra à la cuisse.

Balance : On vous révélera que les chewing-gums « Hollywood » n’ont rien d’américain et que ça n’existe pas là-bas. Vous vous sentirez floué(e) et trahi(e).

Scorpion : Vous irez voir une pièce de boulevard avec un titre comme « Ma voisine a le feu où je pense » ou « Cocu et alors ? ». Vous rirez aux éclats car vous avez un humour gras et un esprit limité. Reprenez-vous.

Furet : Vous gagnerez un bon pour un massage avec finition dans le restaurant asiatique de votre choix.

Sagittaire : Vous vous enroulerez dans du papier aluminium en attendant la fin du monde.

Capricorne : Une cigogne vous apportera un bébé dont vous devrez vous occuper. Il s’appellera Serge et deviendra ingénieur dans l’agroalimentaire. Ou délinquant (au choix).

Verseau : Vous assisterez à un congrès de 16 heures sur la question de piquer les merguez ou non pendant un barbecue. Les plus grands spécialistes seront là.

Poissons : Vous devrez affronter Amélie de Montchalin dans une course de voitures customisées où tous les coups sont permis.