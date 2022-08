Les 5 meilleures leçons de vie du Dalaï-Lama

Frappez votre ennemi avant qu’il ne vous frappe

Selon le 14ème Dalaï-Lama, le meilleur moyen d’assurer votre paix et votre sécurité est de donner un bon gros coup de boule dans la tronche de votre ennemi tant que vous avez encore le temps, « parce que sinon c’est vous qui allez morfler, et je sais pas vous, mais moi je préfère que ce soit lui plutôt que moi. »

Son astuce pour tuer les renards à la carabine

Depuis le début de son rôle politique en 1950, Tenzin Gyatso a acquis assez de sagesse spirituelle pour connaître la manière la plus efficace d’abattre vos fouilleurs de poubelles poilus. Tous les lundis sur TikTok, le moine bouddhiste enseigne une nouvelle astuce pour exécuter un animal.

« Dites au videur que vous me connaissez »

Vous sortez en boîte et vous avez peur qu’on ne vous laisse pas entrer parce que vous n’êtes pas assez cool ? Pas de soucis ! Le chef temporel et spirituel du Tibet à votre soutien : « Dites au videur que vous me connaissez, et vous aurez peut-être même un petit Sex On The Beach gratos. »

La haine est le carburant du succès

« AHHHHHHHHH !!! », a crié le Dalaï-Lama pour illustrer sa vision du succès. « Vous avez vu ça ? Je viens de gueuler en pensant au type que je déteste le plus au monde. C’est grâce à ça que je gravis les échelons. »

Ses conseils d’éclairage pour vos photos sexy

Le lauréat du prix Nobel de la paix en 1989 a plus d’un tour dans son sac : Sur les réseaux sociaux, le moine réincarné partage parfois ses conseils d’éclairage pour vous aider à parfaire vos selfies à caractère sexuel. A suivre de plus près sur OnlyFans.

Image par Welcome to All ! ツ de Pixabay