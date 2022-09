Vladimir Poutine retire ses troupes d’Ukraine après avoir appris la présence de BHL

Vladimir Poutine a annoncé le retrait de ses troupes d’Ukraine ce matin. En cause : la présence du philosophe Bernard-Henri Lévy sur place. « Un homme capable de venir en chemise blanche sur une zone de guerre est capable de tout », a-t-il expliqué laconiquement lors d’une conférence de presse organisée pour l’occasion. Puis le chef du Kremlin d’ajouter : « C’est une chose d’avoir des armes et des hommes, mais ça ne fait pas tout. Il faut être honnête, on ne peut pas lutter contre son charisme. »

Capitulation

En plus de la défaite annoncée, le président russe semblait particulièrement affecté d’avoir échoué contre plus fort que lui. « C’est très dur pour moi de le reconnaître, mais j’ai trouvé plus fou et plus déterminé que moi. » Interrogé sur le fait de savoir si sa décision était définitive, Vladimir Poutine s’est montré catégorique : « Je ne reviendrai pas sur ma décision, cet homme a semé la désolation et le chaos partout où il est passé. Je n’ai aucune envie que la Russie devienne la nouvelle Lybie. »