Coup d’état au Burkina Faso : le nouveau président Manuel Valls s’exprime

« L’incapacité de Paul-Henri Sandaogo Damiba à gérer le pays a malheureusement obligé certains à prendre le pouvoir avec la force, et j’ai accepté ce poste étant donné que je cherchais une nouvelle expérience professionnelle qui pourrait m’aider sur mon CV », s’est exprimé l’ancien Premier Ministre français qui admet avoir changé de perspective sur le concept de démocratie depuis qu’il a été invité à Ouagadougou en première classe (« Il y avait des cacahuètes illimitées », nous a-t-il confié). « Je défendrai le peuple burkinois, ou burkinafasien, je ne sais plus exactement quel est le gentilé mais en tout cas, je vous défendrai de toute force jusqu’à ce que j’obtienne un meilleur poste dans un autre pays exotique », a ajouté le nouveau dirigeant suprême du Burkina Faso.

« Je ne suis pas sûr de savoir ce qu’il se passe, mais il y a erreur », a confié le capitaine Traoré, à l’origine du coup d’état. « Nous l’avons seulement invité en tant que social media manager à temps partiel. »

« Ma soif de pouvoir commence enfin à s’assouvir, ne craignez rien ! », s’est exclamé l’ancien maire d’Evry. « Même si, bien entendu, je suis conscient que la soif de pouvoir ne cesse jamais de croître, et c’est pour cela que je maintiendrai mon poste avec force », a-t-il ajouté avec de la bave pendant de son menton. « En effet, je serai prêt à assassiner quiconque tente de prendre ma place pour laquelle j’ai travaillé dur pendant quelques jours. Si vous êtes contre moi, je vous détruirai. Fini les jours paisibles, je commence à anéantir mes ennemis dès aujourd’hui et j’annonce la conscription obligatoire pour tous les citoyens âgés de huit ans et plus. »

Peu après s’être exprimé, Manuel Valls se serait envolé vers l’Iran afin de diriger la révolte des femmes iraniennes.

