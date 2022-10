Marine Le Pen se dit prête à donner la nationalité française à Karim Benzema s’il gagne le Ballon d’Or

Match après match, le joueur confirme un peu plus sa place parmi les meilleurs attaquants au niveau mondial et ses supporters n’ont qu’un rêve en tête : le voir gagner le Ballon d’Or le 17 octobre prochain.

Alors que toute la profession est également unanime quant au mérite du joueur, la classe politique n’a pas tardé à donner son point de vue sur les performances de l’attaquant : « Karim Benzema est un joueur de grand talent » a ainsi déclaré Marine Le Pen avant de continuer « pour soutenir cette envie de représenter notre pays, je souhaite lui accorder la nationalité française s’il en fait la demande ».

Cette déclaration n’a cependant pas convaincu tous les adhérents du Rassemblement National fans de football : alors que certains membres du parti qualifient déjà la déclaration de Marine Le Pen « d’acte de solidarité et d’humanisme rare », d’autres sont plus vindicatifs et y voient un « prétexte pour légitimer à tort la présence du joueur en équipe de France ».

Karim Benzema quant à lui, n’a pas encore fait savoir s’il comptait déposer sa demande de naturalisation à la préfecture de Lyon, sa ville natale.