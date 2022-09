EELV : Julien Bayou sera remplacé par Denis Baupin

La réunion du bureau exécutif, qui regroupe 15 personnes et qui a été le lieu de longues discussions, a débouché sur une décision unanime et la nomination de Denis Baupin comme secrétaire général d’ELLV en remplacement de Julien Bayou. Géraldine Boÿer, déléguée à la communication, ne cachait pas son soulagement à l’issue de la réunion : « Dans cette ère postmetoo, il est primordial de ne pas laisser à des postes de responsabilité des hommes accusés de violence et de choisir des représentants irréprochables. » Puis d’ajouter : « Denis avait l’air très content, il m’a d’ailleurs envoyé 63 textos en une heure et m’a invitée à dîner en tête-à-tête pour fêter ça. »

Réactions mitigées

Pour se préserver de nouvelles polémiques et redorer son image, le bureau exécutif d’EELV a prévu un certain nombre de mesures et de règles à respecter comme nous l’explique Léa Balage El Mariky, secrétaire nationale adjointe : « Les hommes du parti devront maintenir une distance de trois mètres minimum avec les femmes et porter une muselière en leur présence. Ils seront accompagnés H24 par une militante féministe chargée de reporter leurs moindres faits et gestes. »

Mais la nomination de Denis Baupin ne ravit pas tout le monde, à commencer par Yannick Jadot, qui a déclaré : « Baupin, Baupin…ça me dit quelque chose, il ne lui est pas déjà arrivé des bricoles? » Quant à Sandrine Rousseau, elle le « soupçonne fortement d’être un homme ».