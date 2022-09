​​​En soutien à la Russie, Ségolène Royal augmente son radiateur de 10 degrés

Ségolène Royal continue de créer la polémique avec de nouveaux propos sur le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine. En effet, invitée sur France 5 à réagir à son éviction de BFMTV suite à ses propos polémiques, Ségolène Royal en a remis une couche en affirmant qu’elle comptait soutenir la Russie en augmentant la température de son radiateur : « Tant qu’on ne m’aura pas prouvé qu’il y a vraiment eu des bombardements à la maternité de Marioupol je ne vois pas pourquoi je serais solidaire des Ukrainiens ! C’est quoi ces histoires de baisser son chauffage ? Non mais vous savez quoi ? Je vais même augmenter mon radiateur cet hiver moi ! ».

L’ancienne ministre socialiste a poursuivi, devant un Patrick Cohen médusé : « Il n’y a pas eu une seule victime à Marioupol, tout le monde le sait ! Vous avez des images vous ? Moi pas et pourtant l’iPhone 14 est sorti et il y a de quoi fournir des preuves avec autant de pixels ! Alors désolée, mais c’est pas chez moi qu’on va se les cailler cet hiver ! Je vais même ouvrir un sauna dans mon appartement : « Le Royal hammam » ça va s’appeler ! Et vive le démocrate pacifiste Poutine ! »

Alors que l’équipe de journalistes essayait de la raisonner et de l’interroger sur sa chute de popularité depuis ses propos sur BFMTV, Ségolène Royal les a repris de volée avec une annonce pour le moins surprenante : « Mais ces sondages sont faux ! S’il y avait un seul Français choqué par mes propos, à l’heure des téléphones portables, on les aurait vus ! C’est pourquoi, parce que mon instinct ne se trompe jamais, j’ai décidé de me présenter aux prochaines élections Présidentielles de 2027 ! (…) Ma défaite aux Sénatoriales l’an dernier ? Mais qu’on m’apporte la preuve que j’ai vraiment perdu ! »