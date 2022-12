Il réalise enfin le rêve de sa vie d’être propriétaire à Paris

« Je n’y croyais plus » nous raconte-t-il tandis que son cercueil est descendu dans un caveau tout neuf du Père-Lachaise. « Mon propre chez moi, à Paris, pas loin du 11e et du 20e, le rêve » ajoute-t-il. Germain, qui allait sur ses 32 ans avant ce tragique accident, est heureux d’être enfin propriétaire à Paris intramuros. « C’est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à mes enfants et mes descendants, du moins s’ils prennent soin de la tombe et de ma concession à perpétuité » souligne-t-il. « Et puis l’endroit est calme, les voisins sont pas bruyants, il y a quelques touristes et même des célébrités à ce qu’on m’a dit, j’ai vraiment touché le gros lot » se réjouit-il avant de recevoir sa note de mise en bière. « C’est scandaleux ! Une fois de plus ce sont les classes moyennes qui payent » s’est-il scandalisé lors d’une conférence de presse improvisée avant que des proches n’optent finalement pour une incinération et que les cendres soient placées dans un shaker d’apéritif.

Image par Alexandria de Pixabay