Écologie – Une militante exclue après avoir nourri son bébé en faisant « atterrir le petit avion »

Un acte inqualifiable qui a du mal à passer auprès des autres militants. “C’est quoi la prochaine étape ? Lui offrir une centrale nucléaire en Légo ? Une grenouillère faite en bébé phoque ? Faire un deuxième enfant ?!” déclare hors d’elle Marine T, militante EELV et ancienne amie de Lucile.

De son côté, la principale intéressée a bien du mal à digérer la décision. “Je sais que c’est mal mais c’est tellement plus rapide comme ça.” se justifie-t-elle, encore sous le choc. “Vous savez le temps qu’il faut pour faire manger un bébé sans faire voler sa cuillère dans les airs ?! Des heures ! DES HEURES !! ” explose-t-elle avant d’éclater en sanglots.

Quand on lui demande si la sentence est définitive, la réponse est on ne peut plus claire.

“C’est terminé oui. Quand ils ont vu la vidéo, ils ont immédiatement brûlé ma carte du parti en se servant des rayons du soleil et d’une énorme loupe avant de jeter les cendres dans la poubelle jaune.”

Suite à la polémique, EELV a dévoilé une liste d’alternatives à cette méthode jugée « anti-écolo » et « nocive pour l’avenir de nos enfants ».

Par exemple : privilégier à la technique du petit avion celle nettement plus “green-friendly” du “petit char à voile”, du “petit covoiturage” ou encore de la “petite marche à pieds dans la forêt de Fontainebleau”

Une amende proportionnelle au niveau sonore des bruits de bouches utilisés pour imiter l’avion pourrait également être mise en place d’ici 2030.

