Elle donne enfin rendez-vous « lundi en 8 » au lieu de dire « pas celui-là celui d’après »

C’est une petite révolution pour la jeune femme qui a décidé de donner un rendez-vous précis à ses collègues sans entrainer de débat autour de la date mentionnée. Selon nos sources, cette jeune femme aurait en effet donné rendez-vous « lundi en 8 », plutôt que de dire « pas celui-là, celui d’après » comme elle en avait l’habitude. « J’ai voulu gagner du temps et éviter de passer 5 minutes à échanger des précisions, mais je ne pensais pas que ça marcherait ».

Une décision très bien accueillie par ses collègues, qui ont immédiatement compris de quel lundi elle parlait. « C’est incroyable, je suis tellement soulagé de ne plus avoir à deviner de quelle date elle parle ! » nous a confié son collègue Théo.

Cette méthode révolutionnaire a même inspiré d’autres personnes à changer leur façon de donner des rendez-vous ; un jeune homme a ainsi décidé de préciser les heures de rendez-vous en donnant un horaire précis, plutôt que de dire « en début d’après-midi » ou « en fin de journée ».

Ce nouveau tic de langage, de plus en plus répandu, risque de changer le quotidien de nombreux Français qui pourront enfin se concentrer sur le fond de la conversation. Espérons que cette tendance se propage rapidement et que nous pourrons enfin dire adieu à l’éternel « pas celui-là, celui d’après » !

