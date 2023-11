Votre mère vient d’avoir votre tante au téléphone et apparemment votre cousin va se marier

Une excellente nouvelle pour vous et toute la famille mais surtout pour votre cousin François-Xavier, que vous avez croisé pour la dernière fois en 2007 à Noël et sa copine Héloïse dont vous n’aviez jamais entendue parler mais qui, si l’on en croit votre mère, a fait des études de droit à Lyon avant de se reconvertir dans l’hôtellerie peu avant ses 30 ans, “une voie dans laquelle elle se sent plus épanouie” selon votre tante.

Si rien ne laisse penser que vous serez invités au mariage, l’annonce de cette nouvelle a soulevé beaucoup d’enthousiasme chez vos parents qui vous ont suggéré d’envoyer un SMS pour féliciter votre cousin et de l’inviter à boire un café lors de son prochain passage en ville avec ses soeurs Éléonore et Marie-Camille âgées de quelques années de plus que vous, et croisées il y a seulement 13 ans lors d’un apéro en famille.

Ravie de cette nouvelle, votre mère a ensuite suggéré l’idée d’une cousinade au mois de janvier prochain durant lequel vous aurez aussi l’occasion de croiser votre cousine issu-de-germain Gwendoline dont votre mère vous a parlé lorsqu’elle a terminé sa thèse en 2015 et de votre oncle Philippe dont vous ne savez rien si ce n’est qu’il a travaillé dans les télécoms dans les années 2000.