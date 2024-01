Amélie Oudéa-Castéra « Comme beaucoup de Français, je suis obligée de cumuler plusieurs boulots pour m’en sortir »

“C’est dur, la crise, et puis trois enfants à élever, je n’ai pas le choix vous savez” dit-elle après une très longue journée de travail au ministère de la Jeunesse et des Sports et avant d’enchaîner avec un temps partiel à l’Education nationale. “C’est usant, je ne vois plus ma famille, mes week-ends, je fais des stages au ministère de la Culture dès que Rachida Dati démissionne pour rejoindre l’élection municipale de Paris…” dit-elle lors d’une courte pause-café réglementaire. “Mais j’ai confiance, à un moment je vais monter en grade et je vais avoir mon poste de ministère régalien rien qu’à moi avec le salaire qui ira avec et je pourrais alors mettre tout le monde à l’abri” raconte-t-elle à l’issue d’une conférence de presse improvisée interrompue par Gabriel Attal lui demandant un coup de main au ministère de l’Agriculture.