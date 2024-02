« Alors c’est pour quand le bébé ? » par Emmanuel Macron

« Hey ça fait longtemps que vous êtes ensemble non ? Alors c’est pour quand le bébé ? Parce que c’est vrai que là, vous avez une situation stable, alors plus d’excuses qui tiennent ha ha ! Nan parce qu’au début, c’était « Faut qu’on trouve un job d’abord », et puis après c’était « Faut qu’on trouve un appart », mais maintenant c’est bon, vous êtes prêts je pense non ? Vous savez, un enfant dans une famille, y a rien de plus beau… Nan moi j’en veux pas, mais en tout cas c’est ce qu’on m’a dit quoi. Et puis de toute façon, on n’est pas là pour parler de moi, mais de vous. Alors c’est pour quand le bébé ? »

« Ah vous essayez ? Depuis quand ? Ah ouais quand même ! Vous voulez pas faire un test de fertilité ? Je peux vous en avoir gratos. Nan parce que vous essayez, vous essayez, mais y a pas vraiment de résultat quoi… Parce qu’à un moment, ça suffit pas d’essayer, faut réussir. Un polichinelle dans le tiroir ha ha ! La France, elle va pas se repeupler toute seule, faut s’activer ha ha ! En tout cas, moi j’ai déjà quelques prénoms en tête si vous avez pas d’idées pour votre enfant : j’ai pensé à Gabriel si c’est un garçon ou Marlène si c’est une fille. Tant que vous faites pas comme Darmanin… il s’appelle Gérald Moussa, de qui se moque-t-on ? Bon bref, je vous laisse, mais si vous avez besoin que je vous appelle pour vous encourager avant un coït, dîtes-moi, je le ferai ».