Gabriel Attal se réveille en sursaut, persuadé qu’un chômeur se cache sous son lit

Selon nos informations, le Premier Ministre a vécu une nuit agitée comme en témoigne une source proche de Matignon : « Le couché du prince s’était pourtant passé comme d’habitude. Son équipe de com venait de lui lire sa page Wikipédia pour l’endormir, Gabriel suçait son pouce et commençait même à ronfler. On est ensuite partis sur la pointe des pieds. Tout était normal. Mais deux heures après… on a eu la peur de notre vie… ».

Un conseiller nous raconte avec effroi ce terrible moment : « On a entendu un énorme cri, j’ai immédiatement reconnu la voix de Gabriel. Il était debout sur son lit, il serrait son doudou très fort contre lui… et il pointait du doigt le dessous de son lit en criant : « un chômeur ! Un assisté ! Attention il y a une feignasse sous mon lit ! ». La sécurité et la police ont fouillé la chambre de fond en comble, heureusement ce n’était qu’un cauchemar. « On a tous eu si peur. Surtout Gabriel… il a même eu un petit accident » confie son collaborateur, gêné.

Nos sources sont depuis sur le qui-vive, prêt à intervenir si une telle terreur nocturne recommençait : « Désormais on prend les devants », raconte un de ses gardes du corps. « On l’endort en lui lisant les pages saumon du Figaro et on a exorcisé sa chambre avec une photo de Patrick Martin, le patron du Medef, au-dessus de son lit”. Après enquête, nous découvrons qu’ont été installés devant Matignon des pièges à chômeurs, des pièges à ours avec comme appât une télécommande, des écrans plats et des paquets de chips.