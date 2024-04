« Ça fait super mal en fait » : les députés testent un simulateur d’impôt

Pour se sentir toujours plus proches des français, certains députés ont accepté de tester le simulateur d’impôt mis à leur disposition dans les couloirs de l’Assemblée Nationale. « C’est vraiment une expérience inédite » nous confie, l’oeil rieur, un député RN avant de continuer : « C’est très ludique car on peut modifier notre échelon à l’aide d’une petite molette, pour vivre les différents stades de l’imposabilité. Au début on rigole mais c’est vrai que très vite, ça commence à piquer : on est content quand tout s’arrête ! »

Un constat unanime

Bien que les députés ont tous apprécié ce simulateur, plusieurs malaises sont tout de même à déplorer dont notamment celui d’Amélie Oudéa-Castéra « qui n’a même pas tenu jusqu’à la deuxième tranche du barème » selon un collègue souhaitant garder l’anonymat. Bruno Le Maire et Rachida Dati ont, quant à eux, pris part à l’expérience avec beaucoup d’enthousiasme. Alors que le Ministre de l’Économie a fait le show l’espace de quelques minutes en lançant un tonitruant « Ça fait super mal en fait ! » devant un parterre de journalistes hilares, Mme Dati a souhaité prendre l’expérience plus au sérieux. « Les Français ont besoin de se sentir compris, ils ont besoin d’avoir une classe politique qui se mette à leur place. Pour moi, ce simulateur d’impôt ça reste une fiction, un mauvais moment à passer, mais pour eux c’est une réalité abominable. »

Toujours est-il que cet atelier n’a pas été vain puisqu’une proposition de loi vient d’être posée pour supprimer totalement et de manière pérenne, les impôts pour les députés.