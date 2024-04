Gabriel Attal lance “France Feignasse” pour les chômeurs de plus d’un an

Gabriel Attal a encore prouvé ce matin qu’il avait une imagination débordante en matière de politique d’emploi « comme je ne peux malheureusement pas raccourcir la durée d’indemnisation, il a fallu trouver une autre solution pour motiver les glandeurs » nous glisse le jeune homme.

C’est lors d’une nuit pascalienne que la solution lui est apparue » Je regardais Touche pas à mon Poste en replay et je me suis dit que la solution était là : l’humiliation. »

La suite on la connaît ; le Premier ministre s’empare de son stylo-plume et rapidement il griffonne plusieurs idées ; les chômeurs longue durée pourraient par exemple être obligés de marcher sur les genoux jusqu’à France Travail pour recevoir leurs indemnités, ou porter un logo France Travail cousu sur leur vêtement. Mais finalement, il retient une option plus subtile, la création de » France Feignasse » pour les chômeurs inscrits depuis plus d’1 an.

» Et en plus, ça ne coûte rien ni à eux ni au gouvernement. Certes ils continueront à toucher leurs revenus, c’est chiant, mais au moins ils se sentiront sales « témoigne le jeune Premier ministre avec son taux monocorde.