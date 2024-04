Fact-check : Un dénommé Jean-Marc Ayrault a-t-il un jour été ministre de la République ?

Relayée par de nombreux membres de la complosphère depuis presque dix ans, l’idée qu’un dénommé Jean-Marc Ayrault aurait été un jour ministre de la République sous François Hollande a fini par faire son chemin, jusqu’à être relayée sur Twitter la semaine dernière par une députée LR et par Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Le plus gros dans cette histoire est que les propagateurs de cette infox soutiennent qu’il n’aurait pas effectué qu’un passage éphémère mais qu’il aurait été ministre de 2012 à 2014, comme s’il était possible de passer inaperçu avec un tel nom de famille et d’être totalement oublié moins de dix ans après. Les mêmes personnes soutiennent qu’il aurait été carrément Premier ministre et que François Hollande n’aurait donc rien trouvé de mieux que de nommer à la tête du gouvernement quelqu’un d’encore moins charismatique que lui. C’est un peu comme si, pour les européennes, Macron avait choisi de remplacer Nathalie Loiseau par Valérie Hayer, ça n’a absolument aucun sens.

Anatomie d’un récit

La rumeur soutient également que ledit Jean-Marc Ayrault était auparavant professeur d’allemand à Saint-Herblain (44) dans les années 70. Or tout le monde sait que les professeurs d’allemand n’existent plus depuis plus de 50 ans, remplacés dès 1968 par des distributeurs de boissons et de préservatifs. Bref, rien ne tient la route dans cette histoire. Enfin, ce qui achève de discréditer ces complotistes est qu’ils prétendent qu’en 2020, Emmanuel Macron aurait nommé à Matignon un certain Jean Castex. Pourquoi pas Stéphane Séjourné aux Affaires étrangères tant qu’on y est ?