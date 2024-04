Gérald Darmanin annonce le lancement d’un plan « places nettes XXL Turbo Alpha Triple Impact »

Gérald Darmanin a dévoilé le nouveau dispositif pour lutter contre le trafic de drogue sur le territoire national. Pour tenir ses promesses, le ministre de l’Intérieur ne lésine pas sur les moyens. Avec le plan « places nettes XXL Turbo Alpha Triple Impact », Gérald Darmanin compte multiplier par quatre le nombre de points presse quotidiens annonçant le bilan des opérations menées sur le terrain. Il annonce également vouloir tripler le nombre d’éléments de langage par rapport au dispositif « places nette XXL ».

Dans la foulée, le gouvernement a également annoncé le lancement de nouveaux outils, dont une application permettant aux Français de suivre en temps réel le score des saisies effectuées lors des opérations antidrogue. Un dispositif que le ministre de l’Intérieur veut participatif puisqu’il incite chaque Français désirant participer à acheter lui-même de la drogue pour venir la remettre aux autorités et ainsi augmenter les saisies.

Le nouveau dispositif à peine lancé, le gouvernement travaillerait déjà à un nouveau plan antidrogue d’envergure internationale. Un projet qui aurait du mal à passer du côté du ministre du Budget puisqu’il repose sur deux milliards d’euros de subventions accordées au pays producteurs pour augmenter le volume et les importations de drogues sur le territoire français et ainsi augmenter et faciliter les saisies du ministère de l’Intérieur.